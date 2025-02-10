Dolar
36.00
Euro
37.16
Altın
2,905.74
ETH/USDT
2,654.50
BTC/USDT
97,571.00
BIST 100
9,879.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçıklarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek sağlaması amacıyla hazırlanan ikinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar erişime açıldı.

Buğrahan Ayhan  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçıklarını yayımladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları daha önce yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapanların çalışmalarına destek sağlaması amacıyla hazırlanan ikinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videoları da öğrencilerin kullanımına sunuldu.

İkinci örnek soru kitapçıklarında "Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri" alanlarından 10'ar soru, "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce" alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında yayımlanan toplam soru sayısı 90'a ulaştı.

Örnek sorular, 8'inci sınıf "Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce" derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi.

Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

Soruların çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ada halkından İBB binası önünde "turizm yapılaşması" eylemi
İLBANK 6 köyün içme suyunu karşılayan arıtma tesisine hibe desteği verdi
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlattı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçıklarını yayımladı

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçıklarını yayımladı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul öncesi eğitimde yeni materyaller hazırlandı

MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği

Öğrenciler, geçen yıl uluslararası yarışmalarda 188 madalya kazandı

Öğrenciler, geçen yıl uluslararası yarışmalarda 188 madalya kazandı
KDK aracılığıyla okuldaki ders saati kısaltıldı

KDK aracılığıyla okuldaki ders saati kısaltıldı
Okullarda yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili bugün çalacak

Okullarda yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili bugün çalacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet