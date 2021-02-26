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Eğitim

MEB 10. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı

Öğrenci ve öğretmenlerin "eba.gov.tr" adresindeki sayfasında erişime açılan 10. sınıf öğrencilerine yönelik 9 dersten beceri temelli 980 etkinliğin yer aldığı kitap setinde, 9 dersten 980 etkinlik yer alıyor.

Sefa Şahin   | 26.02.2021
MEB 10. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10. sınıf öğrencilerine yönelik 9 dersten beceri temelli 980 etkinliğin yer aldığı kitap seti hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, salgın sürecinin başından bu yana her kademedeki öğrencilere özel kaynak destekleri ile öğrenme kayıplarının en aza indirilebilmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda öğrencilerin ve öğretmenlerin "eba.gov.tr" adresindeki sayfasında erişime açılan kitap setinde Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinden 980 etkinlik bulunuyor.

Öğrencilerin, etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünya gibi Türkiye'nin de Kovid-19 salgını dolayısıyla zorlu bir süreç yaşadığını belirterek, bu nedenle öğrencilerde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için tüm birimlerin sürekli ilave destek kaynakları oluşturduğunu aktardı.

Mart ayı içerisinde de 11. ve 12. sınıflar için beceri temelli etkinlikler setini yayımlayacaklarını bildiren Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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