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Eğitim

İstanbul'daki anaokullarında "yaz eğitimleri" başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi çocuklara yönelik 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi eğitimleri İstanbul'da başladı.

Rüveyda Mina Meral  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
İstanbul'daki anaokullarında "yaz eğitimleri" başladı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Ümraniye'deki İstanbul Finans Merkezi Anaokulu Müdürü Esen Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz okulunda 75 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

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Kurt, okul kapasitelerinin 300 kişilik olduğunu belirterek, "Okulumuz yaz programında birçok etkinlik var. Sanat, spor ve oyun gibi farklı farklı alanlarda etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişimlerini desteklemeye çalışıyoruz. Eğitim öğretim yılındaki kadar yoğun ve akademik olarak ilerlemiyoruz." dedi.

Çocukların hem eğleneceği hem de öğreneceği şekilde eğitim programı hazırladıklarını dile getiren Kurt, "Çocukların okuldan sıkılmayacağı bir program uyguluyoruz. Özellikle hazırlık grubu olan 5 yaşındaki öğrencilerimizi ilkokula hazırlıyoruz. Bizler, 3 yaşından itibaren 5 yaşına kadar üç farklı grupta eğitim veriyoruz. Yaz döneminde sabah 08.30 itibarıyla öğrencilerimiz gelmeye başlıyor, 16.30'dan sonra da velilerimiz alıyor." diye konuştu.

İşbirliği yaparak hareket etmeyi de öğreniyorlar

Anaokulu öğretmeni Mevlüde Çelik ise çocukların yaz döneminde anaokulunu öğrenirken sosyalleşebilecekleri bir yer olarak gördüklerini söyledi.

Çelik, yaz döneminde daha esnek bir programla ders içeriklerini oluşturduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Programlarda fen etkinlikleri, atölye çalışmaları, sanat çalışmaları, hareket etkinlikleri ve geleneksel çocuk oyunlarımız oluyor. Çocuklarımızın burada paylaşabilmeleri, sosyalleşebilmeleri bizler için çok önemli. Burada işbirliği yaparak hareket etmeyi de öğrenebiliyorlar. Özellikle yaz döneminde çalışan anne ve babaların çocukları çok fazla ekrana maruz kalabiliyor. Ancak bizler burada çocuğun vaktini daha keyifli ve verimli geçirmesini sağlıyoruz."

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