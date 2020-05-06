LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığına ilişkin paylaşımda bulundu.
2020 LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz ve velileri için iki haberim var; sınav kılavuzunu yayımladık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 6, 2020
Sınav: 20 Haziran 2020
Sonuçlar: 16 Temmuz 2020
Ayrıca, sınava yönelik Mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığı da https://t.co/bePstxgGBF’de yayında. Hepinize iyi çalışmalar. pic.twitter.com/xfi2ljhtDn
Buna göre, 20 Haziran'daki sınav için sayısal ve sözel alandaki örnek sorulara "www.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.