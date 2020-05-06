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Eğitim

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı.

Selma Kasap   | 06.05.2020
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Buna göre, 20 Haziran'daki sınav için sayısal ve sözel alandaki örnek sorulara "www.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

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