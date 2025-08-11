Dolar
logo
Gündem

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamada, 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme başvurularının, 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran'da gerçekleştirildiği, ikincisinin ise bugün tamamlandığı belirtildi.



