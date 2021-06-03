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Eğitim

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Hanife Öztürk Akkartal atandı

Fırat Taşdemir   | 03.06.2021
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Hanife Öztürk Akkartal atandı

Ankara

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal atandı

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