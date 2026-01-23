Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025-Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Aralık 2025'te uygulanan 2025-CBRY sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
