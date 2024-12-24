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Eğitim

Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak

Altı üniversitenin farklı akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 105 akademisyen alınacak.

Alper Şaşmaz  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak

Ankara

Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum Teknik Üniversitesi 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi, İstanbul Beykent Üniversitesi 36 öğretim üyesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi, Akdeniz Üniversitesi 22 öğretim üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 13 öğretim üyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

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