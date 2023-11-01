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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bitexen Antalyaspor 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bitexen Antalyaspor, 52 Orduspor FK'yi yenerek 4. tura yükseldi.

Oktay Özden  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bitexen Antalyaspor 4. tura yükseldi

Antalya

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

37. dakikada Bitexen Antalyaspor penaltı kazandı. Ege Bilsel'in ceza sahasında rakibiyle mücadelesi sonrası yerde kalması üzerine Yunus Emre Duyan'ın faul yaptığına karar veren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını işaret etti.

39. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Penaltı atışını kullanan Assombalonga, meşin yuvarlağı kaleci Ömer Faruk Ay'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

72. dakikada Akdeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Safuri'nin sol köşeden kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Assombalonga, kafa şutuyla topu kaleci Ömer Faruk Ay'ın sağından filelere gönderdi: 2-0.

78. dakikada Bitexen Antalyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Emre Uzun'un ceza alanında Yunus Emre Köse'nin faulü sonucu yerde kaldığına karar veren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Penaltı atışını kullanan 18 yaşındaki oyuncu Emre Uzun, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

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