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Yunanistan'da holiganizmle mücadele için yeni tedbirler alınacak

Yunanistan'da holiganizm ile mücadele için takım taraftar kulübü sayısının her bir kulüp için teke indirileceği ve maçlarda polis kontrolünün artırılacağı duyuruldu.

Derya Gülnaz Özcan  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Yunanistan'da holiganizmle mücadele için yeni tedbirler alınacak

Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yunanistan'daki 4 büyük futbol kulübü AEK, Panathinaikos, Olimpiakos ve PAOK'un başkanları Atina'da bir araya gelerek holiganizmle mücadelede uygulanabilecek tedbirleri ele aldı.

Miçotakis ve Ceferin görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ceferin, holiganlar için "Taraftar değiller, futbolun kanseriler." ifadesini kullanarak şiddet ve holiganizmin sadece Yunanistan'da değil, diğer Avrupa ülkelerinde de sorun teşkil ettiğine dikkati çekti.

Sporda şiddetle mücadeleye UEFA olarak kararlı olduklarını belirten Ceferin, bu mücadelede tüm taraflardan ve basından da destek istedi.

Miçotakis de Yunanistan'da taraftar kulüplerinin, her bir takıma sadece bir resmi kulüp için izin verilecek şekilde kapatılacağını kaydetti.

Dört büyük takımın başkanı ile anlaşmaya vardıklarını belirten Miçotakis, maç girişlerinde, polisin gerekli gördüğü hallerde, stadyum kapılarında denetim yapılmasına ve gerekirse bazı taraftar grupları ile özdeşleşmiş kapıların kapatılabileceğine karar verildiğini aktardı.

Miçotakis, holiganizmle mücadele için Avrupa düzeyinde işbirliği gerektiğini vurguladı.

29 yaşındaki AEK'li taraftar holiganlarca öldürülmüştü

Yunanistan'ın AEK takımı ile Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb taraftarları arasında Yunanistan'da 7 Ağustos'ta çıkan kavgada 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaçuris'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürme” ve suç örgütü üyeliği" de dahil olmak üzere 11 suçlama yöneltilen 102'si Hırvat, 3'ü Yunan vatandaşı 105 taraftarın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.


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