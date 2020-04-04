Xavi'den Barselona'daki koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış yaptı.
Istanbul
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış yaptı.
Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.
Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.