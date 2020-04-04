Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor, Koronavirüs

Xavi'den Barselona'daki koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış yaptı.

Berad Büyük   | 04.04.2020
Xavi'den Barselona'daki koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış yaptı.

Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Kovid-19'dan 76 kişi hayatını kaybetti
New York'taki koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Yurt genelinde koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Xavi'den Barselona'daki koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış
Düşük petrol fiyatları Orta Doğu ekonomilerini tehdit ediyor

Benzer haberler

Maradona kulübünden maaşının kesilmesini talep etti

Maradona kulübünden maaşının kesilmesini talep etti

New York'taki koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Xavi'den Barselona'daki koronavirüs hastanesine 1 milyon avro bağış

Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı
İstanbul'da 45 bin kişiye 'adrese teslim' sosyal yardım ödemesi yapıldı

İstanbul'da 45 bin kişiye 'adrese teslim' sosyal yardım ödemesi yapıldı
Sharapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı

Sharapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı