Dolar
30.10
Euro
32.97
Altın
2,052.31
ETH/USDT
2,521.00
BTC/USDT
42,409.00
BIST 100
8,044.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda bu hafta toplam 9 Türk ekibi sahaya çıkacak.

Halil İbrahim Avşar  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Ankara

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 9 Türk ekibi mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, yarın 6'ncı ve son hafta müsabakalarını oynayacak.

Erkeklerde ise Ziraat Bankkart ve Halkbank, gruplarında son maçlarını 17 Ocak Çarşamba günü yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Türk ekiplerin maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene (Burhan Felek)

20.00 Fenerbahçe Opet-Grot Budowlani (Burhan Felek)

22.00 Allianz Vero Volley-VakıfBank (Allianz Cloud)

17 Ocak Çarşamba:

20.00 Ziraat Bankkart-Olympiakos (TVF Ziraat Bankkart)

22.00 Benfica-Halkbank (Benfica)


- CEV Kupası

Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Arkas Spor, İspanya ekibi Rio Duero'yu 17 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir'de ağırlayacak.

Aynı organizasyonda play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Prometey'e 3-1 yenilen Fenerbahçe Parolapara, rövanş müsabakasına 18 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da İstanbul'da çıkacak.


- Challenge Kupası

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 17 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'i İstanbul'da konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, rakibini deplasmanda 3-0 yenmişti.

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden ve çeyrek final ilk maçında Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-1 yenen Nilüfer Belediyespor, rövanş karşılaşmasına 18 Ocak Perşembe günü çıkacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: "Yarısı Bizden" kampanyası ile devlet-millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Ayasofya'da biletli ziyaret uygulaması başladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarını inceledi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

Benzer haberler

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Voleybolda "kravat" hatırlatması

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa çeyrek finalde boy gösterecek

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa çeyrek finalde boy gösterecek
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesi yarın başlayacak
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Gas Sales Daiko'yu ağırlayacak

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Gas Sales Daiko'yu ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet