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Ukrayna ve Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

Polonya ve Ukrayna, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmaya hak kazandı.

Fatih Erel  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Ukrayna ve Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

İstanbul

Tek maç üzerinden oynanan play-off turu finallerinin ardından Ukrayna ve Polonya, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

A Yolu finalinde Polonya, deplasmanda Galler'i normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarla 5-4 yendi ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda, Avusturya ve Fransa'nın bulunduğu D Grubu'nda yer aldı.

B Yolu finalinde Ukrayna, konuk ettiği İzlanda'yı 2-1 mağlup etti ve E Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Romanya ile mücadele etme hakkı kazandı.

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