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Uğur Soylu Bulgaristan Rallisi'nde ikinci oldu

Uluslararası Otomobil Federasyonu Avrupa Ralli Kupası'nın Bulgaristan'da düzenlenen 2. ayağında yarışan Uğur Soylu, ERT klasmanında ikinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.05.2021
Uğur Soylu Bulgaristan Rallisi'nde ikinci oldu tosfed.org.tr

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye'den 36 ekibin katıldığı Avrupa Ralli Kupası'nda Evofone takımı adına mücadele eden Uğur Soylu, ERT klasmanında ikinciliği elde etti.

Castrol Ford takımının sürücüsü Ali Türkkan, ERT sınıfında dördüncü sırayı alırken, sezonun ilk ayağında olduğu gibi genç pilotlar kategorisinde yine zirveye çıktı.

GP Garage takımından Mustafa Çakal da ERT beşincisi olarak ralliyi tamamladı.

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