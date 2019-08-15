Euro
6.19
Dolar
5.57
BIST 100
96,578.70
Altın
1,517.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA yılın futbolcusu finalistleri belli oldu

2019 Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü için Messi, Ronaldo ve van Dijk yarışacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.08.2019
UEFA yılın futbolcusu finalistleri belli oldu

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-19 sezonunda Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün adaylarının sayısı, ikinci tur oylamasının sonunda 10 kişiden 3'e düşürüldü.

UEFA üyesi 55 ülkeden gazeteciler ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarındaki takımları çalıştıran 80 teknik direktörün seçtiği listeye, Barcelona'dan Lionel Messi, Juventus'tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Virgil van Dijk girdi.

Ödülün kazananı, 29 Ağustos'ta Monaco'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

Bu sezon 9. kez verilecek ödülü daha önce 3 kez Cristiano Ronaldo (2014, 2016, 2017), 2 kez Lionel Messi (2011, 2015), birer kez de Andres Iniesta (2012), Franck Ribery (2013) ve Luka Modric (2018) kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar

Benzer haberler

Sivasspor 2 genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Sivasspor 2 genç oyuncuyu kadrosuna kattı

UEFA yılın futbolcusu finalistleri belli oldu

Roma Cengiz Ünder'in sözleşmesini yeniledi

Transfere 800 milyon avro harcadılar

Transfere 800 milyon avro harcadılar
Beşiktaş sezona iyi başlıyor

Beşiktaş sezona iyi başlıyor
Galatasaray'ın lig rekorları

Galatasaray'ın lig rekorları