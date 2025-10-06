Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA, Villarreal-Barcelona ve Milan-Como maçlarının ülke dışında oynanmasını onayladı

UEFA, İspanya LaLiga'daki Villarreal-Barcelona ve İtalya Serie A'daki Milan-Como maçlarının ülke dışında oynanmasına onay verdi.

Emre Aşıkçı  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
UEFA, Villarreal-Barcelona ve Milan-Como maçlarının ülke dışında oynanmasını onayladı

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüplerden gelen taleplerin mevzuattaki boşluklar nedeniyle gönülsüz ve "istisnai" olarak onaylandığı belirtildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu iki maçın ülke toprakları dışında oynanmasına izin vermenin üzücü olduğunu belirterek, "Emsal teşkil edecek şekilde değerlendirilmemelidir." ifadesini kullandı.

LaLiga'daki Villarreal-Barcelona maçı ABD'nin Miami şehrinde, Serie A'daki Milan-Como karşılaşması ise Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.

