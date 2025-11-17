Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona, Athletic Bilbao maçıyla Camp Nou'ya dönecek

İspanya'nın Barcelona Kulübü, bu hafta LaLiga'da oynanacak Athletic Bilbao maçıyla evine dönecek.

Emre Aşıkçı  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Barcelona, Athletic Bilbao maçıyla Camp Nou'ya dönecek

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 Kasım Cumartesi günü Athletic Bilbao ile oynanacak maçta stadın şimdilik 45 bin 401 seyirci kapasitesiyle hizmet vereceği belirtildi.

Türk firması Limak tarafından 1 Haziran 2023'te yenileme çalışmalarının başlatıldığı Camp Nou, 105 bin seyirci kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük stadı olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
