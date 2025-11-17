Barcelona, Athletic Bilbao maçıyla Camp Nou'ya dönecek
İspanya'nın Barcelona Kulübü, bu hafta LaLiga'da oynanacak Athletic Bilbao maçıyla evine dönecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 Kasım Cumartesi günü Athletic Bilbao ile oynanacak maçta stadın şimdilik 45 bin 401 seyirci kapasitesiyle hizmet vereceği belirtildi.
Türk firması Limak tarafından 1 Haziran 2023'te yenileme çalışmalarının başlatıldığı Camp Nou, 105 bin seyirci kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük stadı olacak.
