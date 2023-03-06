Dolar
18.91
Euro
20.13
Altın
1,853.73
ETH/USDT
1,559.20
BTC/USDT
22,404.00
BIST 100
5,283.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Fatih Erel   | 06.03.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor

İstanbul

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:

Yarın:

Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0)

Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1)

8 Mart Çarşamba:

Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1)

Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0)

14 Mart Salı:

Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)

Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)

15 Mart Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören Belediyesi, Kahramanmaraş Göksun'a 200 konteyner ev kuruyor
Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor
Rize'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yetimin, yoksulun, mazlumun ve darda kalmışın yardımına koşanlara Allah yardım edecektir

Benzer haberler

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezonu arıyor

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezonu arıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi

Beşiktaş ligde 3 maç aradan sonra kazandı

Beşiktaş ligde 3 maç aradan sonra kazandı
Konya'da gol sesi çıkmadı

Konya'da gol sesi çıkmadı
Sevilla, kötü gidişi durdurmak için umudunu Fenerbahçe maçına bağladı

Sevilla, kötü gidişi durdurmak için umudunu Fenerbahçe maçına bağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet