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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, F Grubu'nu lider tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid, konuk ettiği İskoçya'nın Celtic takımını 5-1 yenerek grubu 13 puanla lider tamamladı.

Fatih Erel   | 02.11.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, F Grubu'nu lider tamamladı

İstanbul

F Grubu'nda, Almanya takımı Leipzig ise deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 4-0 yenerek grubu 12 puanla ikinci sırada bitirdi.

Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Real Madrid ve Leipzig, son 16 turuna yükseldi.

Shakhtar Donetsk ise grubu 6 puanla 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Celtic ise 2 puanla grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya veda etti.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.


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