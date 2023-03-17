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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)

Yarı final

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya) / Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) / Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

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