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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek.

Yunus Kaymaz   | 13.06.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak ve TSİ 13.00'de başlayacak kura çekimine 30 takım katılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu müsabakaları 5-6 Temmuz ile 12-13 Temmuz tarihlerinde, 2. eleme turu maçları ise 19-20 Temmuz ile 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı 2. eleme turu kuraları, 15 Haziran Çarşamba günü çekilecek.

Geçen sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.


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