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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı.

Yunus Kaymaz   | 11.08.2021
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları tamamlandı

İstanbul

Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Monaco, PSV Eindhoven, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-0

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Kızılyıldız (Sırbistan) : 1-1, 1-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Genk (Belçika): 2-1, 2-1

Monaco (Fransa) - Sparta Prag (Çekya) : 2-0, 3-1

Midtjylland (Danimarka) - PSV Eindhoven (Hollanda): 0-3, 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1, 2-2 (4-1 penaltılarla)

Young Boys (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya): 1-1, 3-1

Benfica (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 2-0, 2-0

Rangers (İskoçya) - Malmö (İsveç): 1-2, 1-2

Legia Varşova (Polonya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1, 0-1

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