Dolar
43.81
Euro
51.66
Altın
4,996.14
ETH/USDT
1,940.00
BTC/USDT
66,678.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile oynanan maçın ardından Todor Proeski Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak maçları oynandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak maçları oynandı

Londra

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji attı. Samsunspor'da Cherif Ndiaye ise 7. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Samsunspor, rövanş karşılaşmasını 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya): 0-2

Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere): 1-1

Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre): 1-1

Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor: 0-1

Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

Drita (Kosova)-Celje (Slovenya): 2-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan): 0-1

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Üst kademe kamu yöneticilerin atanma usullerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik Resmi Gazete'de
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak maçları oynandı

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağı oynanan maçlarla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı

Jeton Bekjiri: Samsunspor bu maçın favorisidir

Jeton Bekjiri: Samsunspor bu maçın favorisidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet