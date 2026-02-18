Dolar
43.76
Euro
51.77
Altın
4,996.13
ETH/USDT
1,983.10
BTC/USDT
67,400.00
BIST 100
14,266.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Jeton Bekjiri: Samsunspor bu maçın favorisidir

Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın konuk edecekleri Samsunspor'un favori olduğunu söyledi.

İlyas Gün  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Jeton Bekjiri: Samsunspor bu maçın favorisidir Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Üsküp

Bekjiri ile Shkendija'nın kaptanı Besart Ibraimi, Todor Proeski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Samsunspor'un maç öncesinde teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatan Bekjiri, "Bu tür durumlarda öngörülemelen şeyler olabiliyor. Biz onları analiz ettik. Yeni teknik direktörün diğer çalıştırdığı takımlardaki oyun tarzını da incelemeye çalışacağız. Bizim ve taraftarlarımız için önceliğimiz bu maçın tadını çıkarmak, rakibimize saygı duyarak mücadele etmektir. Mutlaka rakibimiz bu maçın favorisidir." dedi.

Karşılaşmada topa sahip olmaya çalışacaklarını aktaran Bekjiri, "Oyun kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Şimdiye dek çok güçlü rakiplerle karşılaştık. Onlara gerekli saygıyı gösterdik ve sahada gerekli mücadeleyi göstererek buraya kadar geldik." ifadelerini kullandı.

Jeton Bekjiri, eşleşmedeki rövanş maçının çok önemli olacağını vurgulayarak, "Samsunspor'un eksikleri var ama çok kaliteli de oyuncuları var. Yarın oynayacak Samsunsporlu futbolcuların iyi gayret göstereceğini düşünüyorum. Bence güzel bir futbol şöleni olacak. Biz kesinlikle kazanmalıyız. Sahada gururlu şekilde mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Besart Ibraimi ise Samsunspor'a karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 13'üncü duruşması sona erdi
Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda TSK ile İspanya Silahlı Kuvvetleri havan atışı yaptı
Edirne'de debisi yükselen Meriç Nehri arazilere yayıldı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik
Büyükçekmece'de İETT otobüsünün yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Jeton Bekjiri: Samsunspor bu maçın favorisidir

Jeton Bekjiri: Samsunspor bu maçın favorisidir

Samsunspor'un Avrupa'da 19. randevusu

Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile prensipte anlaştı

Antalyaspor, Samsunspor'u mağlup etti

Antalyaspor, Samsunspor'u mağlup etti
Antalyaspor, Süper Lig'de Samsunspor'u ağırlayacak

Antalyaspor, Süper Lig'de Samsunspor'u ağırlayacak
Samsunspor'da "esas" hedef

Samsunspor'da "esas" hedef
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet