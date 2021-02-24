Euro
8.71
Dolar
7.17
BIST 100
1,483.02
Altın
1,798.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen ilk takım Tottenham oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, sahasında Wolfsberger'i 4-0 yendi. İngiliz ekibi bu sonuçla son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 24.02.2021
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen ilk takım Tottenham oldu

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında İngiliz ekibi Tottenham, sahasında Almanya'nın Wolfsberger takımını 4-0 yenerek üst tura yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu rövanşları, Tottenham'ın Wolfsberger'i ağırladığı mücadeleyle başladı.

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 10. dakikada Dele Alli, 50 ve 83. dakikalarda Carlos Vinicius ile 73. dakikada Gareth Bale'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

İlk maçta da Wolfsberger'i 4-1 yenen İngiliz ekibi, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu, yarın oynanacak 15 karşılaşma ile tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili
Nijeryalı öğrenciler, sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalarıyla temasını en aza indirmek için robot tasarladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 698'e yükseldi

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen ilk takım Tottenham oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen ilk takım Tottenham oldu

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı, 6 Mart Cumartesi günü internet ortamında yapılacak

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçında galibiyet hedefliyor

Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçında galibiyet hedefliyor
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya övgü

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya övgü
PFDK, İstanbulspor'un 'kural hatası' başvurusunu reddetti

PFDK, İstanbulspor'un 'kural hatası' başvurusunu reddetti