Dolar
32.23
Euro
35.05
Altın
2,413.73
ETH/USDT
3,658.30
BTC/USDT
71,021.00
BIST 100
10,775.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz’de tören düzenleniyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın belli oluyor

Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için Dublin'de karşı karşıya gelecek.

Yunus Kaymaz  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın belli oluyor

İstanbul

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası yarın sahibini buluyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak finalde, bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı ve TSİ 22.00'de başlayacak final müsabakası, TV8 ile Exxen'den canlı yayımlanacak.

Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.

Galatasaray tarihe geçti

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

En çok İspanyollar kazandı

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 takımla finallerde temsil edildi ve 14 kez şampiyonluk yaşadı.

İngilizler ve İtalyanlar 17'şer ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdığı sonradan belirlenen 27 zanlı yakalandı
İstanbul'da yaya geçidinde bir çocuğa çarparak kaçan motosikletli yakalandı
Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda işçi yaralandı
Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın belli oluyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Ali Koç ile beraberindekiler hakkında suç duyurusunda bulunduk

TFF Başkan adayı Erdal Alkış: Türk futbolunda yeni bir dönemi başlatmak istiyorum

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 35 taraftar hakkında işlem yapıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 35 taraftar hakkında işlem yapıldı
Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacak
Manchester City, Premier Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk takım oldu

Manchester City, Premier Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk takım oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet