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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması oynanan 18 maçla sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 8. haftasında Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'a 2-1, Beşiktaş ise aynı ülkeden Twente'ye 1-0 mağlup oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması oynanan 18 maçla sona erdi

İstanbul

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray 14'üncü ve Fenerbahçe 24'üncü olarak play-off'lara kaldı, 28'inci sırayı alan Beşiktaş ise elendi.

İlk 8'e giren takımlar son 16 turuna yükseldi

Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kaldı.

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, ilk 8'e giren ekipler oldu.

9-24'üncü sıradaki takımlar play-off turunda

Ligde 9-24'üncü sıralarda yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı.

Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek.

Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, RFS, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

Muhtemel rakipler

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bugün çekilecek play-off turu kurasındaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Ligde 14. sırayı alan Galatasaray, 19'uncu AZ Alkmaar veya 20'nci Midtjylland ile eşleşecek.

Puan tablosunda 24. sırayı elde eden Fenerbahçe ise 9'uncu Bodo/Glimt ya da 10'uncu Anderlecht ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

Sarı-lacivertliler ise play-off'u geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Roma (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-0

Ajax (Hollanda)-Galatasaray: 2-1

Rangers (İskoçya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-1

Tottenham (İngiltere)-Elfsborg (İsveç): 3-0

Slavia Prag (Çekya)-Malmö (İsveç): 2-2

Real Sociedad (İspanya)-PAOK (Yunanistan): 2-0

Braga (Portekiz)-Lazio (İtalya): 1-0

Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan): 3-0

Olimpik Lyon (Fransa)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Porto (Portekiz): 0-1

Ferencvaros (Macaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 4-3

Dinamo Kiev (Ukrayna)-RFS (Letonya): 1-0

Midtjylland (Danimarka)-Fenerbahçe: 2-2

Athletic Bilbao (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-1

Nice (Fransa)-Bodo/Glimt (Norveç): 1-1

Anderlecht (Belçika)-Hoffenheim (Almanya): 3-4

Twente (Hollanda)-Beşiktaş: 1-0

FCSB (Romanya)-Manchester United (İngiltere): 0-2

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