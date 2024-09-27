Dolar
34.18
Euro
38.24
Altın
2,672.78
ETH/USDT
2,620.00
BTC/USDT
65,079.00
BIST 100
9,829.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Hilmi Sever  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

İstanbul

Fenerbahçe, sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Malmö- Rangers: 0-2

FCSB- RFS: 4-1

Braga- Maccabi Tel Aviv: 2-1

Roma- Athletic Bilbao: 1-1

Olimpik Lyon- Olympiakos: 2-0

Tottenham- Karabağ: 3-0

Eintracht Frankfurt- Viktoria Plzen: 3-3

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Dışişleri Bakan Yardımcıları, BM 79. Genel Kurulu marjında diplomatik temaslarda bulundu
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
TCSG Umut, Datça ilçesi açıklarında göreve başladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne farklı mağlubiyetle başladı

PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho: Rahat davranarak son dakikaları kendimiz için biraz zora soktuk

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho: Rahat davranarak son dakikaları kendimiz için biraz zora soktuk
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Gökhan Gönül getirildi

Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Gökhan Gönül getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet