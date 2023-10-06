UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı
Istanbul
UEFA Avrupa Ligi 2023-24 sezonunun 2. haftası 8 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşaması ikinci haftasında, 4 grupta 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Liverpool (İngiltere) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-0
Toulouse (Fransa) - LASK (Avusturya): 1-0
Villarreal (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0
Maccabi Haifa (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0
Roma (İtalya) - Servette (İsviçre): 4-0
Slavia Prag (Çekya) - Sheriff (Moldova): 6-0
Molde (Norveç) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-2
Hacken (İsveç) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci haftası 8 maçla tamamlandı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftasında 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.
Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 2-1 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya): 1-0
Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-2
Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika): 0-2
PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1
Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya): 1-1
Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan): 7-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.