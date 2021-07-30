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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İstanbul derbisi ihtimali

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu sezon aynı ülkenin takımları eşleşebilecek.

Yunus Kaymaz   | 30.07.2021
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İstanbul derbisi ihtimali

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin 2 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacağı ve aynı ülke takımlarının bu turda karşılaşabileceği kaydedildi.

Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone ile eşleşmişti.

Sarı-kırmızılı ekibin İskoç temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

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