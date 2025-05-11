İzmir'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
İzmir
Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, apartman ile çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.