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İzmir'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Haydar Toprakçı, Tezcan Ekizler  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
İzmir'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Haydar Toprakçı/AA

İzmir

Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede doğal gaz kaynaklı olabileceği değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, apartman ile çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

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