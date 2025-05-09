Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 4 golle güldü

İstanbul
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.
11. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazına katederek şutunu çekti, kaleci Livakovic uzanarak gole engel oldu.
18. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Soldan kazanılan kornerde Brnic ceza sahası içine ortaladı. Piatek'in kafa vuruşunda, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarpıp Duarte'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıda topun başına Piatek geçti. Bu futbolcunun yerden kalecinin sağına yaptığı vuruşta Livakovic iki hamlede topa hakim olarak gole izin vermedi.
41. dakikada sol kanatta topla buluşan Amrabat, ceza sahası içine ortaladı. Talisca, meşin yuvarlağı göğsüyle Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
44. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail'in pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muhammed'in üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda Opoku'ya çarpan top, Dzeko'nun önünde kaldı. Bosna Hersekli futbolcunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. Bu pozisyonun ardından VAR, Opoku'ya çarpan topla ilgili potansiyel penaltı uyarısıyla hakem Burak Pakkan'ı monitöre davet etti. Pozisyonu tekrar izleyen Pakkan, oyunun aut atışıyla başlamasına hükmetti.
60. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Tadic ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda, defanstan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kale sahası sağ çaprazında yaşanan karambolde rakiplerinin arasından çıkan Skriniar'ın şutunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2.
76. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Piatek, uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle gole engel oldu.
85. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kale sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, savunmadan dönen topu Oğuz Aydın kafayla tamamladı. Bu kez de kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
86. dakikada sarı-lacivertli ekip, skoru 3-0'a getirdi. Sağdan kazanılan kornerde ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kostic, kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri, kafayla farkı 3'e çıkardı.
90+1. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında Mert Müldür'ün uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı Crespo, penaltı noktası üzerine çevirdi. Ömer Faruk Beyaz, gelişine bir vuruşla topu kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-3.
90+3. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Tadic, iki rakibini geçerek sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi meşin yuvarlakla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden pasında Oğuz Aydın, yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-4.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-1 kazanarak 3 puana uzanmayı başardı.
Fenerbahçe, aldığı bu galibiyetle ligde puanını 78'e yükseltti ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürdü.
İstifa sesleri devam etti
Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.
Maçın son bölümünde taraftarlar, yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Skriniar ligde 13 maçta 3. golüne ulaştı
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Milan Skriniar, gol yollarında etkileyici bir performans ortaya koydu.
Kış transfer döneminde kiralık olarak sarı-lacivertli renklere bağlanan Skriniar, istikrarlı performansıyla beğeni topladı.
Savunmada güven veren bir görüntü ortaya koyan Skriniar, gol yollarında da takımına önemli katkı sağladı.
Fenerbahçe formasıyla ligde 13. müsabakasını oynayan Skriniar, 60. dakikada attığı golle bu sezon Süper Lig'de 3. kez gol sevinci yaşadı.
Başakşehir'e karşı galibiyet serisi 7 maça çıktı
Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 6'sı lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
2022-2023 sezonunda sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla galip tamamladı.
Kupada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazandı.
Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı da 4-1 galip tamamlayarak rakibine karşı seriyi 7 maça taşıdı.
Tadic ile Talisca gerginlik yaşadı
Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Dusan Tadic ile Anderson Talisca, saha içinde gerginlik yaşadı.
İlk yarının uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyonda ikili arasında başlayan sözlü tartışma, uzun süre devam etti.
Talisca'nın tepkisi üzerine Tadic, takım arkadaşının üstüne yürümeye çalıştı. Tecrübeli oyuncuyu takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
En-Nesyri 6 maç sonra gol attı
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 6 maç aranın ardından sonra gol atmayı başardı.
Tecrübeli oyuncu, ligde son olarak Antalyaspor'u 3-0 yendikleri müsabakada gol atmayı başarmıştı.
Söz konusu müsabakanın ardından forma giydiği sırasıyla Samsunspor, Bodrum FK, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında gol atmayı başaramayan En-Nesyri, 6 karşılaşma aranın ardından RAMS Başakşehir ağlarını sarstı.
İrfan'ın ardından Livakovic de penaltıda gole izin vermedi
Fenerbahçe'nin file bekçileri İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic, son 2 haftadaki 2 penaltıda başarılı oldu.
Ligde geçen hafta Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan İrfan Can, 36. dakikada Gedson Fernandes'in penaltısında gole izin vermemişti.
Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de RAMS Başakşehir'in 20. dakikada Piatek ile kullandığı penaltıyı kurtarmayı başardı.
Amrabat ve İsmail Yüksek cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile milli futbolcu İsmail Yüksek, cezalı duruma düştü.
Müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alan oyunculardan Amrabat 18. dakikada, İsmail ise 79. dakikada sarı kart gördü.
Söz konusu isimler, haftaya Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.
VAR'dan penaltı kararı çıkmadı
Fenerbahçe'nin 55. dakikada penaltı beklediği pozisyonda müsabakanın hakemi Burak Pakkan, VAR'ın uyarısına rağmen penaltı kararı vermedi.
Maçın 55. dakikasında gelişen atakta Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak ceza sahası içinde Opoku'nun eline geldi. Maçın hakemi oyunu devam ettirirken, VAR pozisyonu izlemesi için hakemi 57. dakikada çağırdı. Monitörde pozisyonu inceleyen hakem Pakkan, 58. dakikada devam kararı verdi.
Mert Müldür'ün üçüncü golü
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ligde 3. kez gol sevinci yaşadı.
Müsabakanın 44. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Mert, Konyaspor ve Antalyaspor'a karşı da takımına gol katkısı sağlamıştı.
RAMS Başakşehir, son 3 maçta ikinci yenilgisini yaşadı
Başakşehir ise bu sonuçla Süper Lig'de 12. yenilgisini yaşayarak 51 puanda kaldı.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu süreçte Göztepe ve Fenerbahçe'ye yenilen turuncu-lacivertliler, tek galibiyetini ise küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a karşı elde etti.
Fenerbahçe'ye karşı son 7 müsabakayı kaybetti
Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta mağlup oldu.
Turuncu-lacivertliler, 6'sı Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 7 karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin üstünlük kurmasına engel olamadı.
İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı.
Piatek, bu sezon 3. kez penaltıdan faydalanamadı
RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, bu sezon üçüncü kez penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Piatek'in kullandığı penaltı atışında kaleci Dominik Livakovic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.
Polonyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları ve Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendikleri müsabakalarda da penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Krzysztof Piatek, turuncu-lacivertli formayla geçen sezon Kayserispor'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmada da penaltı kaçırmıştı.
Ömer Faruk Beyaz, ligde ilk golünü attı
Başakşehir'in 21 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Müsabakanın 72. dakikasında Oliver Kemen'in yerine oyuna giren Ömer Faruk, 90+1. dakikada fileleri havalandırdı.
21 yaşındaki orta saha, ligdeki ilk golünü altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.