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Spor, Basketbol

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kupa için sahaya çıkıyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle karşılaşacak.

Can Öcal  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kupa için sahaya çıkıyor Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, Dörtlü Final'in yarı finalinde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek finale yükseldi. Unicaja Malaga ise organizasyonda Yunanistan ekibi AEK'yi 71-65 yenerek adını finale yazdırdı.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin final karşılaşması öncesinde La Laguna Tenerife ile AEK, TSİ 17.00'de üçüncülük maçında karşılaşacak.

Galatasaray ile Unicaja Malaga, organizasyonda 5. kez karşılaşacak

Galatasaray ile Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında İspanyol ekibiyle karşılaşan Galatasaray, söz konusu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon son 16 turunda oynanan maçlarda Unicaja Malaga evindeki maçı 97-91 kazanırken, Galatasaray da İstanbul'daki karşılaşmadan 86-84'lük galibiyet geldi.

Galatasaray, Dörtlü Final'deki ekiplerin yenilmezlik serisini bitirdi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Dörtlü Final'de yer alan La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serilerine son verdi.

Galatasaray, ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Unicaja Malaga'yı son 16 turunda konuk ettiği maçta 86-84 yenerek rakibinin 18 maç üst üste kazandığı seriyi bitirdi.

"Cimbom" Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa namağlup bir şekilde Dörtlü Final'e kalan La Laguna Tenerife'yi ise yarı finalde 90-80 mağlup ederek, İspanya ekibinin 14 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki ikinci kupasını hedefliyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'daki ikinci kupası için sahaya çıkacak.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunda başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ULEB Avrupa Kupası finalinde Fransız ekibi Strasbourg'la karşılaştı.

Sarı-kırmızlı ekip, ilk maçı 66-62 kaybetmesine rağmen rövanşta rakibini 78-67 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

"Cimbom", Unicaja Malaga ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde erkek basketbol branşındaki ikinci kupasını müzesine götürecek.

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