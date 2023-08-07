Dolar
27.00
Euro
29.66
Altın
1,935.56
ETH/USDT
1,834.60
BTC/USDT
29,085.00
BIST 100
7,436.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli'nin Derince ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından yoğun duman görülüyor Kocaeli'nin Derince ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu. Olay yerinden yayındayız
logo
Spor, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Kİ Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

Ankara

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2023-24 sezonu play-off turu kuraları çekildi.


İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya elenmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler de belirlendi.

Elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek sarı-kırmızılı ekip, bu turda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı arasındaki eşleşmeyi kazanan tarafla karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, ilk maçı, evinde oynayacak.

Play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos'ta, rövanşları 31 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Slavia Prag (Çekya)/Dnipro-1 (Ukrayna) - Zorya (Ukrayna)

Olympiakos (Yunanistan)/Genk (Belçika) - Cukaricki (Sırbistan)

Royal Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)

Astana (Kazakistan)/Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)

Zalgiris (Litvanya)/Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)

LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Breidablik (İzlanda)

KI Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Sheriff (Moldova)/BATE (Belarus)

Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray - Karabağ (Azerbaycan)/HJK Helsinki (Finlandiya)

Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow Czestochowa (Polonya)/Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

AEK (Yunanistan)/GNK Dinamo (Hırvatistan) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'nin Derince ilçesinde patlama meydana geldi
Son bir hafta içerisinde birden fazla boğulma vakası meydana geldi
Antalya'da yangınlara karşı ormanlardaki denetimler artırıldı
Pendik Limanı'nda 43 bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 1,2 milyona ulaştı

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

Galatasaray, Süleyman Luş ile yollarını ayırdı

Inter Miami, Messi'nin iki gol attığı maçta çeyrek finale yükseldi

Süper Lig'in gol raporu

Süper Lig'in gol raporu
Süper Lig'de 65 sezonda 6 şampiyon

Süper Lig'de 65 sezonda 6 şampiyon
Süper Lig'in gol kralları

Süper Lig'in gol kralları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet