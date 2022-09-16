UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı
Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yapıldı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını 3-0 yendi.
G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olduğu maçı 1-0 kazandı.
İkinci hafta maçları sonuçları şöyle:
CFR Cluj (Romanya)-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Slavia Prag (Çekya)-Ballkani (Kosova): 3-2
Djurgarden (İsveç)-Molde (Norveç): 3-2
Gent (Belçika)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0
Zalgiris (Litvanya)-Basel (İsviçre):0-1
Pyunik (Ermenistan)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dnipro (Ukrayna): 1-3
AZ Alkmaar (Hollanda)-Vaduz (Lihtenştayn): 4-1
Medipol Başakşehir-Fiorentina (İtalya): 3-0
RFS (Letonya)-Hearts (İskoçya): 0-2
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Villarreal (İspanya): 1-2
Lech Poznan (Polonya)-Austria Wien (Avusturya): 4-1
FCSB (Romanya)-Anderlecht (Belçika):0-0
Silkeborg (Danimarka)-West Ham United (İngiltere): 2-3
Partizan (Sırbistan)-Nice (Fransa): 1-1
Köln (Almanya)-Slovacko (Çekya): 4-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.