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Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Yeni Adana Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan 22 takım belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda play-off turu rövanşları yapıldı.

Hüseyin Burak Demirer  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan 22 takım belli oldu

Ankara

Beşiktaş, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 1-0 yenerek eşleşmenin galibi oldu.

Fenerbahçe, evinde 5-1 yendiği Hollanda'nın Twente takımını deplasmanda da 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.

Yukatel Adana Demirspor, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Belçika temsilcisi Genk ile sahasında oynadığı maçı 1-0 kazanınca uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı. Penaltılarda rakibine 5-4 yenilen Yukatel Adana Demirspor, turnuvadan elendi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında Genk, Helsinki (Finlandiya), Bodo/Glimt (Norveç), Breidablik (İzlanda), Gent (Belçika), Viktoria Plzen (Çekya), AZ Alkmaar (Hollanda), PAOK (Yunanistan), Ballkani (Kosova), Ferencvaros (Macaristan), Astana (Kazakistan), Fiorentina (İtalya), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika), Lille (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Nordsjaelland (Danimarka), Spartak Trnava (Slovakya) ve Legia Varşova (Polonya) da gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

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