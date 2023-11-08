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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın yaşanacak

Türk takımlarından Beşiktaş evinde Bodo/Glimt, Fenerbahçe ise deplasmanda Ludogorets ile karşılaşacak.

Fatih Erel  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın yaşanacak

İstanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda dördüncü hafta, yarın 8 grupta 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets takımına konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18.30 Astana (Kazakistan) - Ballkani (Kosova)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.45 Beşiktaş - Bodo/Glimt (Norveç)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

20.45 Ferencvaros (Macaristan) - Genk (Belçika)

20.45 Cukaricki (Sırbistan) - Fiorentina (İtalya)

20.45 PAOK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)

20.45 HJK (Finlandiya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Nordsjaelland (Danimarka) - Spartak Trnava (Slovakya)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa)

23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

23.00 Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika)

23.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe

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