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Spor, Dünyadan Spor

Türkiye'den Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında 3 madalya

Türkiye, şampiyonanın ikinci günü 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Musa Samur   | 25.08.2021
Türkiye'den Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında 3 madalya

Ankara

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 8 sıklette müsabakalar yapıldı.

Ümit erkekler kategorisinde 54 kiloda Görkem Polat, altın madalyanın sahibi olurken, kadınlar +73 kiloda Aysel Nur Sağlık, bronz madalya elde etti.

Yıldız kızlar kategorisi 59 kiloda Ceren Çetinel, gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapılacak.

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