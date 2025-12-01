13 yaşında dünya ikinciliğine uzanan Yunus Emre bu kez şampiyonluğu hedefliyor
İzmir'de 6 yıl önce başladığı tekvandoda dünya ikinciliğine ulaşan 13 yaşındaki Yunus Emre Özden, dünya birincisi olmak için sıkı çalışıyor.
İzmir
Çocukluğunda çok hareketli olması nedeniyle ailesi tarafından çeşitli sporlara yönlendirilen Özden, 7 yaşında tekvandoya başladı.
Özden severek yaptığı bu sporda kendisini geliştirdi, 11 yaşında İzmir'deki turnuvada il birincisi oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Daha sonra hem Türkiye hem de Balkan şampiyonlukları elde eden Özden, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 4-14 Nisan'da Sırbistan'da 56 ülkeden 2 bin 742 sporcunun katılımıyla düzenlenen Gymnasiade ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.
Özden, daha büyük başarılar için haftanın 7 günü çift antrenman yapıyor.
İlk hedefi dünya şampiyonluğu
Özden, AA muhabirine antrenmanlarda iyi performans sergileyerek antrenörünün dikkatini çekmeyi başardığını söyledi.
Kuşak terfisi yapılarak ilk maçına girdiğini anlatan Özden, şunları kaydetti:
"2023'te Sivas'ta düzenlenen şampiyonada Türkiye ikincisi oldum. 2024'te yıldızlarda ikinci oldum ve milli takıma seçmelerine katılıp şampiyon oldum. Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyon oldum. ISF tarafından düzenlenen ortaokullar arası olimpiyatlarda da ikinci oldum. Sırbistan'da 41 kiloda dünya ikincisi oldum. Finalde Taylandlı rakibime 2-0 yenildim."
Özden, ilk hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki yıl gençler dünya şampiyonasına gidip güzel bir dereceyle gelmek istiyorum." dedi.
Baba Yakup Özden de oğluna güvendiğini belirterek, Yunus Emre'nin küçükken çok hareketli bir çocuk olduğunu, bunu fark ederek spora yönlendirdiğini kaydetti.
Oğlunun yoğun antrenman temposunda çalıştığını aktaran Özden, "Umut vadediyor. Arkasındayız, destekliyoruz. İnşallah güzel bir yerlere gelir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.