Dolar
42.48
Euro
49.44
Altın
4,252.95
ETH/USDT
2,841.30
BTC/USDT
86,609.00
BIST 100
11,065.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

13 yaşında dünya ikinciliğine uzanan Yunus Emre bu kez şampiyonluğu hedefliyor

İzmir'de 6 yıl önce başladığı tekvandoda dünya ikinciliğine ulaşan 13 yaşındaki Yunus Emre Özden, dünya birincisi olmak için sıkı çalışıyor.

Mustafa Güngör  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
13 yaşında dünya ikinciliğine uzanan Yunus Emre bu kez şampiyonluğu hedefliyor Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Çocukluğunda çok hareketli olması nedeniyle ailesi tarafından çeşitli sporlara yönlendirilen Özden, 7 yaşında tekvandoya başladı.

Özden severek yaptığı bu sporda kendisini geliştirdi, 11 yaşında İzmir'deki turnuvada il birincisi oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha sonra hem Türkiye hem de Balkan şampiyonlukları elde eden Özden, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 4-14 Nisan'da Sırbistan'da 56 ülkeden 2 bin 742 sporcunun katılımıyla düzenlenen Gymnasiade ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Özden, daha büyük başarılar için haftanın 7 günü çift antrenman yapıyor.

İlk hedefi dünya şampiyonluğu

Özden, AA muhabirine antrenmanlarda iyi performans sergileyerek antrenörünün dikkatini çekmeyi başardığını söyledi.

Kuşak terfisi yapılarak ilk maçına girdiğini anlatan Özden, şunları kaydetti:

"2023'te Sivas'ta düzenlenen şampiyonada Türkiye ikincisi oldum. 2024'te yıldızlarda ikinci oldum ve milli takıma seçmelerine katılıp şampiyon oldum. Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyon oldum. ISF tarafından düzenlenen ortaokullar arası olimpiyatlarda da ikinci oldum. Sırbistan'da 41 kiloda dünya ikincisi oldum. Finalde Taylandlı rakibime 2-0 yenildim."

Özden, ilk hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki yıl gençler dünya şampiyonasına gidip güzel bir dereceyle gelmek istiyorum." dedi.

Baba Yakup Özden de oğluna güvendiğini belirterek, Yunus Emre'nin küçükken çok hareketli bir çocuk olduğunu, bunu fark ederek spora yönlendirdiğini kaydetti.

Oğlunun yoğun antrenman temposunda çalıştığını aktaran Özden, "Umut vadediyor. Arkasındayız, destekliyoruz. İnşallah güzel bir yerlere gelir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son dönemdeki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı
Başkentte yüzde 6,6'lık araç artışı trafiğe 22 dakikalık yük getirdi

Benzer haberler

13 yaşında dünya ikinciliğine uzanan Yunus Emre bu kez şampiyonluğu hedefliyor

13 yaşında dünya ikinciliğine uzanan Yunus Emre bu kez şampiyonluğu hedefliyor

Depremde kaybettiği babası için çıktığı tatamide başarıdan başarıya koşuyor

Ahsen öğretmen tekvandodaki şampiyonluklarıyla öğrencilerine örnek oluyor

Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Milli tekvandocular, 2028 Olimpiyatları'nda madalyanın geleceğine inanıyor

Milli tekvandocular, 2028 Olimpiyatları'nda madalyanın geleceğine inanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet