Spor, Dünyadan Spor

Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Elifnaz Köseoğlu, altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre İsviçre'nin Aigle kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden isimlerden Elifnaz Köseoğlu, kadınlar +68 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla milli tekvandocular, şampiyonayı 7 madalyayla (1 altın, 6 bronz) tamamladı. Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalyayla kadınlarda takım halinde 3'üncü oldu.

2025 Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Kadınlar

Altın: Elifnaz Köseoğlu (+68 kilo)

Bronz: Azra Naz Kamış (44 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Mümüne Nur Göz (55 kilo)

Erkekler

Bronz: Altuğ Gesge (48 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

