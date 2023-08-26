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Spor, Dünyadan Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun hedefi 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmak

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, lisanslı sporcu sayısında 1 milyona ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Gökhan Zobar  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun hedefi 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmak Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Akyüz, AA muhabirine, wushunun insan sağlığına faydalı bir spor olduğunu kaydetti.

Çin savunma sanatı olarak bilinen sporun önemini vurgulayan Akyüz, "Bedenle ruhun uyumu, esneklik, zeka, pratik düşünce, savunma ve savaş sanatı olarak vasıflandırılan wushu, bedeni geliştirme ve ruhu yüceltme açısından yegane bir spor. Maddi ve manevi sağlık açısından insana çok büyük fayda sağlıyor." diye konuştu.

Akyüz, wushunun dünya genelindeki öncü ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Wushunun insana kattığı değeri sporcular üzerinde gözlemlediklerini anlatan Akyüz, "Bu spora başlayan çocuklarımızın hayatlarında yüzde 100'lük bir değişim oluyor. Fiziksel ve ruhsal birçok hastalık, bu spor sayesinde iyileşebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, bu sporu tavsiye ediyor. Türkiye bu sporun dünyaya yayılmasında öncülük ediyor diyebiliriz. Çin'le baş başa bir hizmet yarışımız var." ifadelerini kullandı.

Akyüz, wushunun ülke genelinde daha çok yaygınlaşması ve geniş kitlelere ulaşması için eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini vurguladı.

"Bizim hedefimiz önce bunu 1 milyona ulaştırmak"

Türkiye'nin farklı illerinde her yıl onlarca organizasyon düzenlediklerini dile getiren Akyüz, federasyonun başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.

Sporcu sayısını hızlı bir şekilde artırmayı amaçladıklarını aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaklaşık 170 bin lisansı sporcumuz var. Bizim hedefimiz önce bunu 1 milyona ulaştırmak, ardında da milyonlarla buluşturmak. Bizim hedefimiz Türkiye'deki pek çok gencimizin bu sporu yapmasını sağlamak. Sadece Türkiye değil, bütün dünyada bu sporun yayılması bizim hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Balkan Wushu Federasyonunun kurulmasında da Türkiye öncülük etmiştir. Avrupa'daki federasyonun kurulmasında Türkiye öncülük etmiştir, dünya genelinde öncülük yapıyoruz. Biz her açıdan olduğu gibi spor açısından da çok güçlü bir ülkeyiz. Wushuda da Allah'a şükür dünyanın en güçlü ülkeleri arasındayız. Birçok dünya şampiyonu sporcumuz var. Dünya genelinde idol sporcularımız bulunuyor."

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