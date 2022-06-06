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Türk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü

Türk ve Katar heyetleri, 2022 FİFA Dünya Kupası'nda alınacak güvenlik önlemlerinin hazırlık çalışmaları konusunda istişarelerde bulunuyor.

Serdar Bıtmez, Hamdi Yıldız   | 06.06.2022
Türk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü Kaynak: Katar Haber Ajansı

Doha

Katar İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dünya Kupası Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah el-Ansari'nin başkanlığındaki heyet, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığındaki Türk heyetle Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, kasım ayında Katar'da başlayacak 2022 FİFA Dünya Kupası'nda Doha ile iş birliği imkanları ele alındı.

İnce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası'nın en güvenli şekilde gerçekleşmesi için yoğun mesai harcadıklarını, Katar heyetiyle yapılacak çalışmaları istişare ettiklerini kaydetti.

Daha önce, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda, güvenliği sağlamak için Türkiye'den çevik kuvvet personelinin Katar'a gönderileceği açıklanmıştı.

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