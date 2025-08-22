Dolar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
logo
Kültür

Katar’daki İslami kültür merkezi geleneksel ve moderni buluşturan mimarisiyle öne çıkıyor

Katar’ın başkenti Doha’da yer alan Abdullah Bin Zeyd el-Mahmud İslami Kültür Merkezi, sıra dışı görünümünün yanı sıra içerisinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Ali Altunkaya  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Katar’daki İslami kültür merkezi geleneksel ve moderni buluşturan mimarisiyle öne çıkıyor Fotoğraf: Ali Altunkaya/AA

Doha

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı tarafından 2006 yılında faaliyete geçirilen ve halk arasında “Fanar” ismiyle bilinen merkez, Katar’ın ilk başkadısı ve din alimi Abdullah bin Zeyd el-Mahmud’un adını taşıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu merkez, mimarisiyle turistlerin dikkatini çekerken yürüttüğü kültürel ve dini faaliyetlerle de ülkenin en önemli cazibe merkezlerinden biri.

Merkez, hem yerel halka hem ülkeyi ziyaret eden yabancılara İslam kültürünü tanıtma ve toplumsal diyaloğu güçlendirme misyonunu üstleniyor.

Minaresi Irak'taki Samarra Ulu Camii'nden ilham alınarak tasarlanmış

Mimarisi ile ön plana çıkan “Fanar”ın en dikkati çekici özelliği ise spiral minaresi. Bu mimari tarz, İslam tarihindeki 9. yüzyıldan kalma Irak’taki Samarra Ulu Camii’nin minaresini andırıyor.

Abbasiler döneminde Türkler tarafından inşa edilen Samarra Camii, spiral mimarisiyle döneminin en önemli dini yapılarından biriydi.

Benzer şekilde, Kahire’de yine 9. yüzyılda Tolunoğulları devletinin kurucusu olan Türk kökenli Ahmed bin Tolun tarafından inşa edilen İbn Tulun Camii’nin spiral minaresi de Fanar’ın tasarımına ilham veren örneklerden.

Bu özellikleriyle merkez, Katar’ın modern siluetine, geçmişin izlerini de katıyor.

Merkez, sadece görsel ihtişamıyla değil aynı zamanda yürüttüğü kültürel ve dini faaliyetlerle de öne çıkıyor.

İslami davet çalışmaları, Arapça kursları, İslam tarihi seminerleri, Kur'an-ı Kerim ve hadis dersleri, kültürel sergiler ve halka açık paneller düzenlenen merkezde ayrıca farklı dinlerden gelen misafirlerle diyalog ve bilgi paylaşımına imkan tanıyan etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bünyesinde barındırdığı kütüphane ve sergi salonları, İslam tarihindeki medreselerin ve kütüphanelerin işlevini modern şekilde sürdürerek ziyaretçilere zengin bir içerik sunmayı hedefliyor.

Spiral minaresi ve ışıklandırmasıyla Doha’nın en çok fotoğraflanan yapılarından biri olan merkez, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

İslam’ın hoşgörü ve barış mesajlarını dünyaya tanıtan ve her yıl binlerce kişiyi ağırlayan kültür merkezi, Katar’ın açık davet yaklaşımıyla faaliyet gösteriyor ve ülkenin dini mirasını modern bir anlayışla dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

