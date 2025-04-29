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Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov durdurulamıyor

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, son haftalarda gollerine devam ediyor.

Selçuk Kılıç  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov durdurulamıyor

Trabzon

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 9 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibinde söz konusu dönemde 7 golle en golcü oyuncu, ara transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Zubkov oldu.

Ligde 19 golle gol krallığında üçüncü sırada yer alan Simon Banza, bu dönemde Zubkov'un gerisinde kaldı. Demokratik Kongolu oyuncu, söz konusu dönemde 4 golle Zubkov'u takip etti.

Ozan Tufan ile bir diğer Ukraynalı oyuncu Sikan 2'şer kez rakip fileleri havalandırırken Mendy, Draguş ve Mustafa Eskihellaç da 1'er gol kaydetti.

Ligdeki 10 maçta 591 dakika görev alan ve 5 gol atan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 279 dakika forma giyip 2 gol kaydeden Zubkov, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.

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Trabzon'un golcüsü

Oleksandr Zubkov, ligde ve kupadaki 7 golünü de Papara Park'ta kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, Trabzon'da ligdeki Atakaş Hatayspor, Göztepe ve Cronden Alanyaspor maçlarında birer, Çaykur Rizespor mücadelesinde de 2 olmak üzere 5, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sipay Bodrum FK ve Göztepe karşılaşmalarında ise birer gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final katkısı

Ukraynalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalinde attığı gollerle takımının final yolculuğuna da önemli katkı yaptı.

Zubkov, Sipay Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağlayarak yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

Bordo-mavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

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