Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
logo
Gündem

Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emrullah Cesur  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
