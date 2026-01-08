Dolar
Ekonomi

Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 16 Mart'ta verilecek.

Orhan Onur Gemici  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin tarihleri belli oldu

Ankara

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre bu kapsamdaki kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, diğer yarısı 16 Mart'ta ödenecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2026'da ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

