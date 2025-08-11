Dolar
Türk taraftarlar, Türkiye-Avusturya maçının oynanacağı Leipzig şehir meydanında bir araya geliyor.
logo
Gündem

Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildiğini bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi

Ankara

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu yıl şu ana kadar 5 binden fazla yangınla mücadele edildiği belirtilerek, "Kimsenin farkında bile olmadığı, sosyal medyada gündem olmayan, televizyonlarda haber bile yapılmayan 4 bin 980 yangını, kontrol altına alarak büyümeden söndürdük. Maalesef, 20 yangın büyüyerek daha fazla alana zarar verdi. Canlarımızı kaybettik, şehitler verdik." ifadeleri kullanıldı.

Bazen bir yangının bile çok ağır sonuçlara yol açabileceğine işaret edilen paylaşımda, her yangının, afet potansiyeli taşıdığı vurgulandı. Önlenebilir küçük sebebin, büyük afetin başlangıcı olabileceğine dikkati çekilen paylaşımda, Çanakkale'de çıkan yangınların tamamının, orman dışı alanlarda başlayarak yoğun müdahalelere rağmen ormana sıçradığı anımsatıldı.

"Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı nedenlerle başlıyor"

Paylaşımda açık havada ateş ve anız yakmanın, sigara izmariti ve çöp atmanın önlenebilir sebepler olduğu belirtilerek, "Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı nedenlerle başlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olması, nemin yüzde 30'un altına gerilemesi ve rüzgarın saatte 30 kilometrenin üzerine çıkması durumunda yangın hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğu belirtilen paylaşımda, bu tehlikeli dönemde her sebebin büyük bir afete dönüşebileceğinin altı çizildi.

"2 dakikada tespit ediyor, 11 dakikada müdahale ediyoruz"

Paylaşımda alınan önlemlere değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunu önlemek için binlerce kilometre orman yolu, yangın önleme şeridi açıyoruz. Yangın önleme tesisleri yapıyoruz. Binlerce hektar alanda ormanı seyreltiyoruz. Ölü ve diri örtü temizliği yapıyoruz. Yangına dirençli ormanlar yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımıza eğitimler veriyor, okullarda bilinçlendirme çalışmaları düzenliyoruz. 2 dakikada tespit ediyor, 11 dakikada müdahale ediyoruz. Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden, erken uyarı sistemlerine, insansız hava araçlarına kadar her türlü teknolojiyi yangınla mücadelede kullanıyoruz. 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracı, 25 bin personel, 132 bin gönüllü yangınların afete dönüşmesini engellemek için savaş halindeyiz."

Yangını önlemenin herkesin elinde olduğu vurgulanan paylaşımda, birlik çağrısı yapıldı. Paylaşımda, "Tedbirle, dikkatle yangını daha başlamadan söndürelim." ifadesi de kullanıldı.

Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
