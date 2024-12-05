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TFF, Gavriel Kanichowsky ile Maccabi Tel Aviv'in UEFA'ya sevk edilmesini talep etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından İsrail ordusuna selam vermesi nedeniyle oyuncunun ve kulübünün UEFA'ya sevk edilmesini talep etti.

Emre Doğan  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
TFF, Gavriel Kanichowsky ile Maccabi Tel Aviv'in UEFA'ya sevk edilmesini talep etti

İstanbul

TFF'den yapılan bilgilendirmede, Maccabi Tel Aviv'in İsrailli oyuncusu Kanichowsky'nin gol sevincinde İsrail ordusuna verdiği selamda siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj amacı taşıdığı belirtilerek, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan futbolcu ile kulübüne karşı inceleme başlatılması istendiği belirtildi.

Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan karşılaşmayı Maccabi Tel Aviv 3-1 kazanmıştı. Gavriel Kanichowsky, 23. dakikada takımının ilk golünü kaydetmişti.


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