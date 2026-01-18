Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,323.20
BTC/USDT
95,293.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Çamlıca’dan yayındayız. stanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Arnavutköy’den yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş ile Kayserispor 60. randevuda

Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor, Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Beşiktaş ile Kayserispor 60. randevuda

İstanbul

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 59 maçta Beşiktaş 37, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rekabette son olarak 2020 yılında mağlup olan ve o günden bu yana kaybetmeyerek 10 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlıların toplam 103 golüne, sarı-kırmızılılar 54 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 29 lig maçından 24'ünü kazandı.

Taraflar 3 karşılaşmadan berabere ayrılırken, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 65, Kayserispor ise 21 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 ile 2025-2026 sezonlarında rakibini İstanbul'da ve Kayseri'de 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonuçlarını elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 ile 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetleriyle biten maçlarda atılan 6'şar gol, iki takım arasında en gollü karşılaşmalar olarak tarihteki yerini aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşım yapan 4 şüpheli yakalandı
Edirne'de 220 kilogram kokain ele geçirildi
Türkiye'de geçen yıl 889 bin 598 bebek dünyaya geldi
Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 19 yıl geçti
İçişleri Bakanlığı, 2025'te 110 binden fazla ruhsatsız silaha el koydu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Beşiktaş ile Kayserispor 60. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor 60. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Galatasaray, sahasında 1 puanı son anlarda kurtardı

LaLiga'da Real Madrid, Levante'yi 2-0 yendi

LaLiga'da Real Madrid, Levante'yi 2-0 yendi
Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak

Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak
Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 20. randevuda

Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 20. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet