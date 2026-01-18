Sivas'ta Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve şehre içme suyu sağlayan Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi, aşırı soğukların etkisiyle buzla kaplandı.
Devlet Su İşleri tarafından 2009 yılında Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine inşa edilen barajın çevresinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, dondurucu soğuklar nedeniyle barajın yüzeyinde kalın bir buz tabakası oluştu.
Kuraklığın ve tarımsal sulamanın etkisiyle su seviyesi ciddi oranda düşen barajın altında kalan eski yerleşim yerinde oluşan kış manzarası ise dikkati çekiyor.
Öte yandan karla mücadele ekipleri, barajın da bulunduğu Hafik-Doğanşar yolunun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.